POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 17.09.2022

Delmenhorst (ots)

Nordenham: Sachbeschädigung

Am 16.09.2022, zwischen 02:00 Uhr und 02:05 Uhr, ist es an einem Restaurant in der Deichgräfenstraße 23 in Nordenham zu einer Sachbeschädigung gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft hat dort mittels unbekannten Gegenstand eine Fensterscheibe zerschlagen und entfernte sich dann. Der Sachschaden wird auf 100 EUR geschätzt. Wer Hinweise zu der Täterschaft geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham (04731/9981-0) in Verbindung zu setzen.

