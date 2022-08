Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schlüsselbund entwendet

Nanzdietschweiler (ots)

Am Montag, den 08.08.2022 gegen 07:30 Uhr kam es zum Diebstahl eines Schlüsselbundes auf dem Friedhof in der Kreuzstraße. Dort hatte eine 56-jährige Geschädigte ihren Schlüsselbund während der Grabpflege nur kurz abgelegt, als ein bislang unbekannter Täter diesen an sich nahm und damit verschwand. Eine namentlich nicht bekannte Zeugin gab der Geschädigten Hinweise zu einer Person, welche sich zuvor verdächtig verhalten hatte.

Wer kann Hinweise zu Personen geben, welche im Umfeld des Friedhofs durch verdächtiges Verhalten aufgefallen sind? Die bislang unbekannte Zeugin wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel telefonisch unter: 06381/919-0 oder per Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell