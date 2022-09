Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus dem Lagerraum eines Restaurants in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind in der vergangenen Woche in den Lagerraum eines Restaurants in der Straße 'Zwischenbrücken' eingebrochen und haben gastronomische Utensilien entwendet. Da für den Transport der gestohlenen und sperrigen Güter ein Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein muss, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

Am Donnerstag, 15. September 2022, 17:45 Uhr, stellten Mitarbeiter des Restaurants fest, dass aus dem als Lager genutzten Nebengebäude ein Grill, ein Kühlschrank und Mobiliar entwendet wurde. Die Gegenstände wurden zuletzt etwa eine Woche vorher, also am Donnerstag, 08. September 2022, gesehen. Der entstandene Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Wer Hinweise auf verdächtige Personen und insbesondere Fahrzeuge geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

