POL-K: 220301-4-K Kripo Köln identifiziert mutmaßliche Raub-Komplizen - Beweismittel bei Durchsuchungen sichergestellt

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 2 vom 22.09.2021

Kriminalbeamte haben am Dienstagmorgen (1. März) mit Verstärkung durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 6 auf richterlichen Beschluss zwei Wohnungen in Porz-Finkenberg und Poll durchsucht. Die Beamten stellten in den Wohnräumen zweier 17 Jahre alter Tatverdächtiger Beweismittel sicher. Hintergrund sind die Ermittlungen nach einem gemeinschaftlichen Raubüberfall in der innerstädtischen Krebsgasse am 19. September 2021. Bereits kurz nach dem Überfall hatte die Polizei anhand der Videobeobachtung einen 21 Jahre alten Intensivtäter identifiziert. Diesem konnten infolge der Auswertung noch weitere Gewalttaten zur Last gelegt werden. Den Tatverdächtigen schickte ein Haftrichter bereits am 21. September in Untersuchungshaft. Intensive Ermittlungen und Zeugenvernehmungen führten die Beamten nun zu den mutmaßlichen Mittätern des Untersuchungshäftlings. Die Ermittlungen gegen die Tätergruppe dauern an. (cg/rr)

