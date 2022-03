Polizei Köln

POL-K: 220301-3-K 18-Jährige vom Zug erfasst und tödlich verletzt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Eine 18-Jährige Frau aus Düsseldorf ist am Montagabend (28. Februar) in der Nähe einer Gleisüberführung der Deutschen Bahn nicht unweit des Aachener Weihers in der Kölner Neustadt-Nord von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. (jk/rr)

