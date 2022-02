Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Rheinbreitbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde ein geparkter Pkw auf einem Parkplatz in der Straße Im Sand beschädigt. Unbekannter Verursacher schlug vermutlich beim Öffnen der Fahrzeugtür gegen den geparkten Pkw und verursachte Schaden. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell