Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Jugendliche beleidigen Polizeibeamten

Betzdorf (ots)

Am 17.02.2022, gegen 19:00 Uhr befand sich ein Polizeibeamter der PI Betzdorf im Innenhof des Dienststellenbereiches. In der gegenüberliegenden, durch die Sieg getrennten, Hellerstraße bewegte sich zu diesem Zeitpunkt gröhlenderweise eine Gruppe Jugendlicher im Alter von 14 bis 16 Jahren. Als die Jugendlichen den Beamten erblicken, wurde dieser aus der Gruppe heraus mehrfach beleidigt. Die Jugendgruppe flüchtete zunächst, konnte jedoch im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen ermittelt werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Sachverhalt zeigt abermals die in Diffamierungen mündende Respektlosigkeit gegenüber Polizeibeamtinnen und -beamten, bereits bei sehr jungen Menschen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell