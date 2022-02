Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines E-Bikes

Dürrholz (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bisher unbekannte Täter in der Talstraße in Dürrholz ein E-Bike entwendet. Die Täter öffneten ein nicht verschlossenes Eingangstor und entwendeten das Fahrrad, welches im Tatzeitraum auf dem Grundstück des Geschädigten abgestellt war. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Blau/Schwarzes E-Bike/Pedelec der Marke Conway. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell