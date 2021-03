Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Presseeinladung zur Spendenübergabe des Chors der hessischen Wasserschutzpolizei e.V. in Höhe von 700 Euro an die Stiftung Bärenherz

Wiesbaden (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Presse, der Chor der hessischen Wasserschutzpolizei e.V. unterstützt die Bärenherz Stiftung seit 2009. Auch in diesem Jahr wird eine Spende durch den Chor übergeben. Rolf Mai, 1. Vorsitzender des Chores, wird gemeinsam mit dem Organisationsleiter des Chors, Herrn Wolfgang Kaimer und dem Schatzmeister, Herrn Heiko Wagner, den Betrag in Höhe von 700 Euro vor dem Bärenherzhaus an die Geschäftsführerin der Bärenherz Stiftung Anja Eli-Klein übergeben. Die Bärenherzstiftung lädt Sie herzlich zu dieser Spendenübergabe ein:

Montag, 08. März 2021, 16:00 Uhr

Bärenherz Stiftung, Bahnstraße 13, 65205 Wiesbaden

Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung bezüglich Ihres Kommens an die Bärenherz Stiftung, Frau Kunz, unter Telefon 0611-360 111 0-11. Bitte weisen Sie im Vorfeld nicht auf die Spendenübergabe hin!

