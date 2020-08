Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Dielheim (ots)

Ein Rollerfahrer wurde am frühen Donnerstagabend bei einem Unfall zwsichen Horrenberg und Balzfeld verletzt.

Eine 27-jährige VW-Fahrerin wollte kurz nach 18 Uhr von der K 4271 aus Richtung Tairnbach auf die Ortsstraße (K 4175) nach links in Richtung Horrenberg abbiegen. Dabei übersah sie die Vorfahrt des Rollerfahrers, der von Balzfeld in Richtung Horrenberg unterwegs war.

Obwohl beide sofort bremsten und so eine Kollision vermeiden konnten, stürzte der Rollerfahrer und zog sich lediglich Prellungen und Schürfwunden zu, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Dabei hatte er noch Glück, dass es bei Schürfwunden im Gesicht blieb. Wie sich herausstellte, hatte der Mann keinen Helm getragen. An seinem Roller entstand nur geringer Schaden.

