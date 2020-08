Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Wohnungseinbruch; Schallplatten entwendet; Zeugen gesucht

Heicdelberg (ots)

Der Einbrecher in eine Wohnung in der Lessingstraße muss wohl Fan von Vinylplatten gewesen sein. Anders ist es nicht zu erklären, weshalb er zwischen 16 Uhr am Donnerstag und 00.30 Uhr am frühen Freitagmorgen neben einer Schlagbohrmaschine auch die Schallplattensammlung des Bewohners mitgehen ließ. Über Musikrichtung liegen den Ermittler allerdings noch keine Erkenntnisse vor. Der Diebstahlsschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier HD-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 entgegen.

