Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Sachbeschädigung auf der Wagenfähre "Mary Rose"

Rüdesheim am Rhein (ots)

Im Zeitraum von Montag, den 01.03.2021, 12:15 Uhr, bis Dienstag, den 02.03.2021, 11:45 Uhr kam es auf der Wagenfähre ´Mary Roos´, in Rüdesheim am Rhein zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter gelangten auf bisher unbekannte Weise auf die Wagenfähre und beschädigten die Tür des Aufenthaltsraumes indem Sie die Sicherheitsverglasung zerschlugen und eine Delle in der Tür verursachten.

Die Bevölkerung wird gebeten sachdienliche Hinweise an die zuständige Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim am Rhein zu melden.

Hessisches Bereitschaftspolizeiprädidium Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim am Rhein Auf der Lach 7 65385 Rüdesheim am Rhein Tel. 06722 4036 0

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell