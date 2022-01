Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Betrug an 75-Jähriger durch "falsche Polizisten"

Mönchengladbach (ots)

In Mülfort haben Unbekannte eine 75-jährige Frau am Donnerstag, 13.01.2022, um ihre Ersparnisse gebracht. Die Täter nutzten dabei die Betrugsmasche "falscher Polizeibeamter" bzw. "falscher Bankmitarbeiter".

Nach ersten Ermittlungen erhielt die Frau gegen 15 Uhr den Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Dieser gab an, dass er ihre Kontobewegungen auf Richtigkeit überprüfen müsse. Nach einem kurzen Gespräch übergab der Unbekannte den Hörer an einen vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser berichtete der 75-Jährigen, dass es bei ihrer Bank zur Abgabe von Falschgeld an Kunden gekommen sei und man deshalb überprüfen müsse, ob es sich bei dem zuletzt von ihr bei der betroffenen Bank abgehobenen Bargeldbetrag um Falschgeld handeln könne.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs kündigte der Mann an, dass eine Polizeibeamtin vorbei kommen würde, um das Geld abzuholen. Kurz darauf klingelte dann auch eine unbekannte Frau an der Haustür der 75-Jährigen und gab sich als Kollegin des Anrufers zu erkennen. Die Seniorin übergab der vermeintlichen Polizistin daraufhin einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: Circa 30 Jahre alt, normale Statur, circa 160 - 165 cm groß, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare, schwarze Mund-Nasen-Bedeckung, sprach akzentfrei Deutsch, dunkle Jacke.

Weil der 75-Jährigen die Abläufe kurz darauf merkwürdig vorkamen, benachrichtigte sie eine Freundin und die Polizei wurde verständigt.

Die Polizei Mönchengladbach warnt: Echte Polizisten oder Bankbeschäftigte würden solche Anrufe nie tätigen. Klären Sie bitte ältere Menschen in Ihrem Umfeld auf. Wenn Sie selbst solche Anrufe erhalten oder sich unsicher sind, ob sie einen Kriminellen am Telefon haben, dann melden Sie sich umgehend bei der Polizei.(jl)

Wichtige Präventionstipps und Hinweise zur der Betrugsmasche finden Sie zusätzlich hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell