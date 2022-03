Polizei Köln

POL-K: 220301-2-K 23-Jährige bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (28. Februar) ist eine Dacia-Fahrerin (23) in Köln-Eil schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen bog sie gegen 15 Uhr von der Berger Straße nach links in die Neue Eiler Straße ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 35-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der Dacia und blieb auf dem Dach liegen. Rettungskräfte brachten die 23-Jährige mit einer Kopfverletzung in eine Klinik. (jk/rr)

