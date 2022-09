POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Widerstand gegen Polizeibeamte

Delmenhorst (ots) - Zwei unbekannte Männer haben am Mittwoch, 14. September 2022, um 15:24 Uhr, Parfüm in einem Fachgeschäft in der Delmenhorster Innenstadt entwendet. Sie flüchteten anschließend in Richtung Bahnhof. Die beiden Männer betraten die Parfümerie in der Lange Straße, nahmen ein hochwertiges Produkt aus einem Regal und verließen das Geschäft. Das ...

