POL-NB: 22-jährige Frau bei Verkehrsunfall auf der Insel Rügen schwer verletzt

Bergen auf Rügen (ots)

Am 30.08.2022 gegen 14:35 Uhr befuhr eine 22 Jahre alte Rüganerin mit ihrem PKW Volvo die L 29 aus Richtung Poseritz in Richtung Garz. Auf Grund von Unaufmerksamkeit kam sie in der Ortschaft Zeiten nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro.

