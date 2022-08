POL-NB: Störungsfreier Polizeieinsatz anlässlich des Fußballspieles zwischen dem Greifswalder FC und dem 1. FC Lokomotive Leipzig

Demmin (ots) - Am 28.08.2022, gegen 11:33 Uhr, wurde der Polizei in Demmin mitgeteilt, dass in eine sogenannte Kaltlagerhalle eines örtlichen Landtechnikbetriebes eingebrochen wurde. Ein Mitarbeiter des Landhandels, der Bereitschaftsdienst hatte, bemerkte auf einer Kontrollrunde den Einbruch und informierte die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge, drangen unbekannte Täter durch die Rückseite des Gebäudes in die ...

mehr