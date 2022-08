POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15jähriger Jugendlicher aus Poseritz

Pasewalk (ots) - Am 28.08.2022 gegen 5:48 Uhr, ereignete sich auf der K 68 zischen Groß Luckow und Wismar ein Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftradfahrer und einem Reh. Der 17jährige deutsche Kradfahrer aus Strasburg wurde dabei schwer verletzt und musste in das Klinikum nach Neubrandenburg verbracht werden. Das Reh wurde am Unfallort nicht mehr festgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 ...

