POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Unbekannte beschädigen mehrere Cabriolets in Tiefgaragen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Bahnstadt (ots)

Über das verlängerte Osterwochenende kam es vom 15.04 auf den 16.04, sowie vom 19.04 auf den 20.04 in mehreren Tiefgaragen entlang der Straße "Langer Anger" zu Diebstählen aus Cabriolets. Hierzu wurden die Verdecke der Fahrzeuge mittels eines Schnittwerkzeugs aufgeschlitzt. An bisher insgesamt 27 Fahrzeugen machten sich der oder die unbekannten Täter zu schaffen. Der Diebstahlsschaden dürfte sich im hohen dreistelligen Bereich bewegen. Der oder die Täter entwendeten teilweise persönliche Gegenstände oder die Fernsteuerungen für die Tiefgarageneinfahrt. Der Schaden an den Fahrzeugen jedoch dürfte sich im fünfstelligen Bereich bewegen.

Der oder die Täter konnten vermutlich über die Ein- und oder Ausfahrten in die jeweiligen Tiefgaragen gelangen, nachdem diese durch Anwohner benutzt worden waren.

Die Zentrale Kriminaltechnik führte Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort durch.

Auch aus den Tiefgaragen eines Anwesens am Czernyring und eines Anwesens in der Vangerowstraße wurden aus Cabriolets mittels der selben Vorgehensweise Gegenstände entwendet. Ein genauer Tatzeitraum lässt sich hier aktuell nicht eingrenzen. Ob diese Taten in Zusammenhang mit den Taten entlang des "Langen Angers" stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte. Dieses bittet Zeugen, die in den relevanten Tatzeiträumen verdächtige Personen im Bereich der dortigen Tiefgarageneinfahrten gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06221-99 1700 zu melden.

