Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden auf der L21

Born (LK VR) (ots)

Am 28.08.2022 kam es gegen 14:45 Uhr in Born zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger deutscher Fahrer eines Pkw Audi befuhr die L 21 aus Richtung Ahrenshoop kommend in Richtung Zingst. Vor ihm musste eine 57-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Audi verkehrsbedingt halten. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr dann der 71-Jährige auf den vor ihm stehenden Pkw auf und kam in der weiteren Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte das Fahrzeug mit einer Straßenlaterne und kam in einem Gartenzaun zum Stehen. Die Unfallstelle erstreckte sich auf ca. 200 m. An den beteiligten Fahrzeugen sowie der Laterne und dem Zaun entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die beiden beteiligten PKW Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Seine ebenfalls 71-jährige Beifahrerin erlitt einen Schock und wurde ambulant behandelt. Ersten Ermittlungen zufolge könnten gesundheitliche Probleme unfallursächlich sein. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

