POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 11-jährigem Mädchen aus Woldegk

Alt Gaarz (LK MSE) (ots) - Am 28.08.2022 kam es auf der Kreisstraße 2 in der Ortslage Alt Gaarz b. Jabel zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Personen. Der 41-jähriger Fahrer eines Transporters befuhr die Ortslage Alt Gaarz aus Richtung Hohen Wangelin kommend in Richtung Neu Gaarz. Zeitgleich überquerte plötzlich und unerwartet ein 79-jähriger Radfahrer die Fahrbahn und übersah dabei den herannahenden ...

