Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kind bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Lübz (ots)

Am Montag kam es auf der B 191 in Lübz zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Fahrradfahrer leichtverletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich an einer ampelgeregelten Kreuzung. Nach ersten Erkenntnissen hat ein nach rechts abbiegendes Auto den 13-jährigen deutschen Fahrradfahrer erfasst, der zu diesem Zeitpunkt die Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 13-Jährige leichte Verletzungen am Knie erlitt. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell