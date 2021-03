Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Rollstuhl gestohlen

Arnsberg (ots)

Am Dienstag wurden die Beamten zu einem Diebstahl in die Klausenstraße gerufen. Ein am Montagabend vor der Haustür abgestellter Rollstuhl wurde durch Unbekannte entwendet. Die Täter konnten unbemerkt mit dem elektrischen Krankenfahrstuhl flüchten.

Die Tatzeit liegt zwischen Montag 20 Uhr und Dienstag 12 Uhr. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell