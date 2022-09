Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Brake +++ Verursacher entfernt sich

Delmenhorst (ots)

Ein blauer Pkw des Herstellers Nissan ist am Donnerstag, 15. September 2022, auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Weserstraße in Brake beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Die Geschädigte parkte ihren blauen Nissan um 08:50 Uhr auf dem Parkplatz in der Weserstraße und begab sich zum Einkaufen. Als sie um 09:30 Uhr zum Auto zurückkehrte, stellte sie Schäden in Höhe von 2.000 Euro an der rechten Fahrzeugseite fest. Vermutlich war ein rotes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken mit ihrem Pkw kollidiert.

Wer Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell