Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Jugendlicher Radfahrer bei Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein junger Radfahrer wurde am Donnerstag, 15. September 2022, 11:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt.

Der 17-Jährige aus Wildeshausen befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Harpstedter Straße in Richtung Harpstedt. In dieselbe Richtung fuhr eine 76-jährige Frau aus der Gemeinde Dötlingen mit einem Nissan. Als sie mit ihrem Pkw in Höhe eines Discount-Marktes nach rechts in einen Feldweg fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer.

Der Jugendliche kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Die entstandenen Sachschäden blieben gering.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell