Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zeuge sieht Täter aus Fenster steigen

Geldern (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (2. Oktober 2022) gegen 02:30 Uhr sah ein Zeuge, wie eine männliche Person mit einem Fahrrad im Bereich Heilig-Geist-Gasse / Kapuzinerstraße auf und ab fuhr. Plötzlich sei eine weitere Person aus einem Seitenfenster eines dortigen Corona-Testzentrums gestiegen. Der Unbekannte auf dem Fahrrad, der wohlmöglich Schmiere stand, ist dann nach Angaben des Zeugens in Richtung Innenstadt geflüchtet. Die zweite Person, die aus dem Fenster kletterte, lief in Richtung Ostwall davon. Beide Männer seien zwischen 23 und 28 Jahre alt gewesen, waren dunkel gekleidet und hatten die Kapuzen ihrer Pullover über den Kopf gezogen. Ob etwas entwendet wurde, war zunächst nicht klar. An dem Fenster waren Hebelmarken zu erkennen.

Weitere Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell