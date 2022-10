Emmerich (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 29.09.2022, 19:00 Uhr bis 02.10.2022, 09:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Kirche auf der Wassenbergstraße in Emmerich am Rhein und entwendeten aus der Sakristei diverse Wertgegenstände. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Emmerich unter der Telefonnummer: 02821-7830. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: ...

