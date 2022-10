Wachtendonk (ots) - In der Zeit von Freitag, 30.09.2022, 22:30 Uhr bis Samstag, 01.10.2022, 05:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen blauen VW Multivan mit den amtlichen Kennzeichen GEL-DK508. Das Fahrzeug war in Wachtendonk, auf der Straße Achter de Stadt, abgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geldern unter der Telefonnummer: 02831-1250. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Kleve ...

