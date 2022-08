Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit zwei Haftbefehlen auf der Fahndungsliste

Görlitz (ots)

Gestern Abend trafen Bundespolizisten in Görlitz, Hotherstraße, auf einen 35-Jährigen. Bei der anschließenden Überprüfung der Personalien des in der Neißestadt wohnenden Mannes stellten sie fest, dass dessen Name gleich zwei Mal auf der Fahndungsliste erschien. Die Einträge hatten letztlich den gleichen Grund: Ende Juli hatte die Staatsanwaltschaft Görlitz zwei Vollstreckungshaftbefehle ausgestellt. Dem einen Haftbefehl liegt eine Verurteilung wegen Sachbeschädigung, dem anderen eine Verurteilung wegen des Besitzes von Betäubungsmittel zugrunde. Hätte der Görlitzer insgesamt 3.408,00 Euro zur Hand gehabt, hätte er die Geldstrafe begleichen und damit eine Überführung zur Justizvollzugsanstalt vermeiden können. So wird er nun aber die nächsten Monate hinter Gitter verbringen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell