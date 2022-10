POL-KLE: Einbruch in Kirche

Goch (ots) - In dem Zeitraum Samstag, 01.10.2022, 15:30 Uhr bis 16:50 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen weißen Motorroller mit dem aktuellen Versicherungskennzeichen 596NBL welcher in Goch, Auf dem Wall, vor einem Geschäft abgestellt war. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Goch unter der Telefonnummer: 02823-1080. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: ...

