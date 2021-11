Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Heuchelheim-Klingen L493 (ots)

In den frühen Morgenstunden des 20.11.2021 ereignete sich auf der L493, zwischen Heuchelheim-Klingen und Klingenmünster, ein Verkehrsunfall. Hierbei geriet ein 21-jähriger Fahrzeugführer, unter anderem auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und kollidierte in dessen Folge mit einer Reihe von Bäumen am Fahrbahnrand. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten auch Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich eine Atemalkoholkonzentration von 0,79 Promille. Da zudem auch die Pupillen des Fahrzeugführers auffällig erschienen, wurde weiterhin ein Drogenschnelltest vor Ort durchgeführt - auch dieser reagierte schlussendlich positiv auf Betäubungsmittel. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens musste der junge Fahrzeugführer eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Zudem wurde auch der Führerschein sichergestellt.

