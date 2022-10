Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Autohaus

Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Im Zeitraum von Samstag (01. Oktober 2022), 22:00 Uhr bis Sonntag (02. Oktober 2022), 03:00 Uhr, kam es in Emmerich zu einem Einbruch. Der oder die bislang unbekannten Täter, hebelten eine Türe eines Autohauses an der Löwenberger Straße auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Dort durchsuchten Sie den Ausstellungsraum sowie einen Büroraum. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (pp)

