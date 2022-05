Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung PK Friesoythe vom 08.05.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Bösel

Am 07.05.2022 wurde gegen 15.50 Uhr ein Kleinkraftrad durch Beamte des PK Friesoythe in der Friesoyther Straße in Bösel kontrolliert. Anlass der Kontrolle war eine gefahrene Geschwindigkeit von 55 km/h. Der jugendliche Fahrzeugführer konnte in der Kontrolle keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Aufgrund dieses Umstandes wird nun wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis ermittelt.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss in Barßel:

In der Bollinger Straße in Barßel wurde am 07.05.2022 um 22.00 Uhr durch Beamte des PK Friesoythe der Führer eines Kleinkraftrades kontrolliert. Hier war der Verdacht einer technischen Manipulation am Fahrzeug der Anlass der Kontrolle. Bei der Kontrolle ergaben sich jedoch weiterhin Verdachtsmomente eines Betäubungsmittelkonsums. Darüber hinaus stand der 34-jährige Fahrzeugführer aus Ostrhauderfehn unter dem Einfluss von Alkohol und eine gültige Fahrerlaubnis besaß dieser auch nicht. Zur Folge hat dies nun eine Strafanzeige hinsichtlich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

