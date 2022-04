Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Zwei Informationsangebote der Polizei NRW

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Anfang Mai bietet die Kreispolizeibehörde Rhein-Berg zwei Veranstaltungen für junge Leute an, die Interesse am Polizeiberuf haben.

"Wir mussten leider zum Boys- und Girlsday am 28.04.2022 viele Anfragen negativ beantworten. Zwar kann die diesjährige die Veranstaltung wieder "live" durchführt werden, da wir aber nur 20 Plätze anbieten können, sind diese seit langem vergeben", so Peter Tilmans von der Einstellungsberatung im Rheinisch-Bergischen Kreis.

"Um aber vielen weiteren Schülerinnen und Schülern den Polizeiberuf näher zu bringen, bieten wir am Samstag, 07.05.2022, von 10:00 bis 14:00 Uhr, ein zusätzliches Online-Praktikum an.

Hier wird der Beruf detailliert vorgestellt und die Schülerinnen und Schüler können virtuell mit 3D- animierten Filmen in den Dienst versetzt werden. Es sind insgesamt 3 "Fälle" zu bearbeiten. Eine Streifenfahrt mit dem Einsatz Handydiebstahl, eine Spurensicherung nach einem Einbruch und zuletzt die Vermisstensuche per Polizeihubschrauber! Wir können hier auf beste Erfahrungen zurückblicken. Das Online-Praktikum erhält von den Teilnehmern*innen stets sehr positive Rückmeldungen.

Wer schon in der näheren Phase zur möglichen Bewerbung steht, für den ist der 11.05.2022, 18:00 Uhr, ein weiteres interessantes Datum. An diesem Tag gibt es endlich wieder einen Informationsabend im Polizeidienstgebäude. "Nach über zwei Jahren können wir endlich wieder ins Polizeidienstgebäude einladen und mit den Bewerbern und Bewerberinnen face to face kommunizieren", freut sich der Einstellungsberater.

An diesem Abend beantwortet das Team der Einstellungsberatung dann alle Fragen rund um den Beruf. Sowohl für die neue Fachoberschule Polizei, zu der kürzlich durch Innenminister Herbert Reul erste Bewerbungsergebnisse bekannt gegeben wurden, als auch für den direkten Weg zum Studium.

Für die Fachoberschule Polizei sind Bewerbungen mit mittlerer Reife ab dem 01.06.2022 für das Jahr 2023 möglich. Für den direkten Studienbeginn 2023 kann man sich schon jetzt bewerben.

Thema des Infoabends sind die Einstellungsvoraussetzungen, der Bewerbungsablauf, der Ablauf der Fachoberschule, der Studiengang und die spätere Arbeit als Polizeikommissar*in mit Spezialisierungsmöglichkeiten! "Also ein Komplettangebot, bei dem keine Fragen offen bleiben", betont Peter Tilmans.

Interessierte müssen sich sowohl für das Online-Praktikum am 07.05.2022 als auch für den Infoabend am 11.05.2022 per E-Mail unter bewerbung.gl@polizei.nrw.de anmelden.

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell