POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch, 21. Dezember 2022, in ein Einfamilienhaus in Hude eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von 15:30 bis 17:30 Uhr hebelten sie ein Fenster des Hauses in der Straße "An den Ladillen" auf und betraten anschließend fast alle Räume. Dabei entwendeten sie unter anderem etwas Schmuck.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegen.

