POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 21. Dezember 2022, 21:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Hundsmühlen entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Ein 76-jähriger Oldenburger befuhr mit einem Ford die Hunoldstraße in Richtung Tungeln. Kurz hinter der Einmündung zur Diedrich-Dannemann-Straße übersah er einen ordnungsgemäß am Straßenrand ...

mehr