POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Mehrere Einbrüche in Brake +++ Zeugenaufruf

Unbekannte Personen haben in Brake mehrere Einbrüche verübt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Donnerstag, 22. Dezember 2022, 19:30 Uhr, bis Freitag, 23. Dezember 2022, 06:00 Uhr, verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einer Bäckereifiliale und einer Apotheke in der Innenstadt (Breite Straße), einem Malereibetrieb in der Kirchenstraße und einem Bistro in der Mühlenstraße. In fast allen Fällen entwendeten sie lediglich geringe Mengen Bargeld.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

