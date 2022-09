Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.09.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ilsfeld / Bad Friedrichshall: Einbruch in Sportgaststätten

Gleich in zwei Sportgaststätten in Ilsfeld und Bad Friedrichshall brachen Unbekannte am Mittwoch und am frühen Donnerstagmorgen ein. Der oder die Täter verschafften sich gegen 2.30 Uhr am Donnerstag über ein Fenster Zutritt zum Gebäude in der Ilsfelder Brückenstraße, wodurch dieses beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. In Bad Friedrichshall brachen die Täter am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 16 Uhr in die Gaststätte des Sportvereins in der "Hohe Straße" ein. Im Inneren wurden mehrere Türen aufgebrochen, jedoch ebenfalls nichts entwendet. Auch hier entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07062 915550 beim Polizeiposten Ilsfeld zum ersten Fall oder beim Polizeirevier Neckarsulm unter 07132 93710 zum zweiten Fall zu melden.

Heilbronn: Täter auf frischer Tat geschnappt

Einen Einbrecher auf einer Mülldeponie in Heilbronn konnte die Polizei am Donnerstagabend auf frischer Tat festnehmen. Eine Sicherheitsfirma meldete, dass sich gegen 17 Uhr ein Mann an den Containern auf der Deponie in der Straße "Vogelsangklinge" zu schaffen machen würde. Der 37-jährige Täter wurde anschließend durch die Polizei festgenommen. Zuvor gelangte er über einen Zaun auf das Areal und brachte bereits Diebesgut, wie Elektroartikel und weitere Gegenstände, zu einem in der Nähe geparkten Pkw. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Beharrlichkeit zahlte sich aus - Verkehrssünder geschnappt

Die Polizeibeamtinnen und -beamten des Polizeireviers Heilbronn-Böckingen konnten am Donnerstagabend einen Mann in Heilbronn festnehmen, der zuvor geflüchtet war. Als der Hyundai-Fahrer gegen 21 Uhr in der Speyerer Straße kontrolliert werden sollte, beschleunigte er seinen Pkw und fuhr mit riskanten Fahrmanövern davon. Er flüchtete zunächst auf ein Privatgrundstück. Nachdem er jedoch durch die Polizisten entdeckt wurde, rannte er in unbekannte Richtung davon. Im Fahrzeug wurden Gegenstände zum Betäubungsmittelkonsum aufgefunden. Die Beamten ließen nicht locker und rechneten mit dem Zurückkommen des Flüchtenden. Daher versteckten sich zwei Polizisten in einem Gebüsch und observierten das Fahrzeug. Zwei weitere Streifen positionierten sich an den jeweiligen Fluchtmöglichkeiten. Tatsächlich kam der Mann gegen 22.15 Uhr zu seinem Fahrzeug, wurde von allen an der Flucht gehindert und festgenommen. Anschließend musste er eine Blutentnahme und seine Fahrzeugschlüssel abgeben. Da der Mann außerdem keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, muss er mit Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, aber unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Hausfriedensbruch rechnen.

Heilbronn: 3.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Sollte der Verursacher einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag in Heilbronn nicht gefunden werden, bleibt die Besitzerin eines Audis auf ihrem Schaden sitzen. Der Unbekannte touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den am linken Straßenrand geparkten A4. Das Fahrzeug stand zwischen 17.20 Uhr und 17.30 Uhr in der Breslauer Straße. Die Audi-Fahrerin entdeckte beim Zurückkommen einen Schaden von rund 3.000 Euro, ein Verursacher war nicht mehr vor Ort. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

