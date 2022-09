Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.09.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Neckarsulm: Küchenbrand

Am Donnerstag, gegen 17.15 Uhr, entstand in der Küche einer Doppelhaushälfte in der Richard-Wagner-Straße ein Brandgeschehen. Zunächst entzündete sich in einem Topf heißes Fett. In der Folge breitete sich das Feuer z. T. in der Küche aus, konnte aber durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Durch die starke Rauchentwicklung ist das Gebäude derzeit nicht bewohnbar. Die dreiköpfige Familie erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen keine Verletzungen, wurde aber vorsorglich medizinisch erstversorgt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Neben der Polizei waren Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen zu Brandgeschehen aufgenommen.

