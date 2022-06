Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Raub in mehreren Fällen - Personengruppe schlägt mehrmals zu; Kriminalpolizeidirektion hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen!

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gleich viermal soll eine Gruppe von 10-15 Personen am Samstagabend in Sinsheim zugeschlagen haben - dabei forderten die bislang unbekannten Täter von den Betroffenen Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen noch in der Nacht aufgenommen und sucht weitere Zeugen oder Betroffene.

Bereits kurz vor 21 Uhr soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Hauptbahnhof gekommen sein, wobei die Personengruppe mehrere Jugendliche mit Schlägen und Tritten anging. Letztlich flüchteten die Täter mit den Geldbörsen der Betroffenen. Noch während der Ermittlungen durch die Beamten des Polizeireviers Sinsheim meldete sich wenig später ein weiterer Betroffener, der von einer mehrköpfigen Gruppe in der Neulandstraße angesprochen und anschließend körperlich angegriffen wurde. Dabei wurde dessen Halskette geraubt. Auch dessen Begleiter wurden mit Schlägen attackiert und Wertgegenstände gefordert. In den anschließenden Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Streifenwägen und der Unterstützung umliegender Dienststellen, wurden die Beamten auf weitere zwei Betroffene aufmerksam, die ebenfalls von einer Personengruppe angesprochen und angegriffen wurden. Allerdings gelang es den Tätern dabei nicht, Wertsachen zu entwenden.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Aufgrund der Täterbeschreibungen ist davon auszugehen, dass es sich in allen vier Fällen um die dieselben Täter handelt die im Zeitraum von 20.45 Uhr bis 21.45 Uhr agierte. Der Gesamtschaden kann bislang nicht beziffert werden. Die Betroffenen wurden teilweise durch die Angriffe leicht verletzt.

Ein Teil der Tätergruppe kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, 17 bis 18 Jahre alt, 1,75m groß, kurzes weißes T-Shirt, dunkelbraune Haare, Goldkette

Männlich, 19 Jahre alt, Tatoos am Hals mit Tiermotiv und Unterarm mit Schriftzug, Tatoo mit Zahl am Körper

Männlich, zwischen 16 und 18 Jahren alt, etwa 1,80m groß, trug eine schokobraune Basecap umgedreht auf dem Kopf, sprach Deutsch mit arabisch klingenden Wörtern

Männlich, zwischen 16 bis 18 Jahre alt, ca. 1,83m bis 1,86m groß, schwarze Haare vorne lockig und seitlich kurz, hatte eine silberne Zahnspange mit Brackets

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nach weiteren Zeugen, die möglicherweise ebenfalls am Samstagabend von einer Personengruppe angesprochen wurden, Hinweise zu den Geschehnissen oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Ermittler zu wenden.

