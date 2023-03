Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall beim Abbiegen

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Beim Überholvorgang eines abbiegenden Traktors kam es am Dienstagmittag auf der K22 zwischen Böhl und Dannstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Traktor-Fahrer aus Ludwigshafen wollte hierbei nach links auf einen Feldweg abbiegen. Eine ihn überholende 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Böhl-Iggelheim brach daraufhin ihren Überholvorgang ab und fuhr dem Anhänger des Traktors auf. Die 32-jährige klagte danach über Schmerzen im Nackenbereich. Ihr Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 13.000 Euro. Da der genaue Unfallhergang nicht klar ist werden Zeugen des Unfallgeschehens gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

