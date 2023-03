Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Erfolgreiche Verkehrskontrollen

Altrip/Schifferstadt (ots)

Am Montag führten Beamte und Beamtinnen der Polizeiinspektion Schifferstadt über den Tag verteilt mehrere Verkehrskontrollen durch. Auf der K13 "Auf der Au", in Höhe des dortigen Campingplatzes, konnten im Rahmen von Geschwindigkeitskontrollen insgesamt elf Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit geahndet werden. Höchster gemessener Wert bei erlaubten 50 km/h war 81 km/h. Im Bereich Schifferstadt konnten bei Kontrollstellen unter anderem 24 Gurtverstöße, darunter ein Kind ohne jegliche Sicherung, sowie drei Handy-Verstöße geahndet werden. In der Speyerer Straße an dem Fahrzeug eines 41-jährigen aus Schifferstadt ein nicht eingetragener Heckspoiler festgestellt werden, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges führte.

