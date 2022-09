Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Rettungswagen

Olpe (ots)

Auf dem Weg zu einem Einsatz hat sich am Donnerstagmorgen (15. September) gegen 05:45 Uhr im Einmündungsbereich "Martinstraße / Grubenstraße / Olper Hütte" ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rettungswagen ereignet. Dabei befuhr die Besatzung des Rettungswagens mit Sonder- und Wegerechten die Martinstraße in Richtung Olper Hütte. An der Einmündung zur Grubenstraße bog zeitgleich eine 53-jährige Pkw-Fahrerin nach links auf die Straße in Richtung Innenstadt ein. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die 32-jährige Fahrerin des Rettungswagens sowie die Pkw-Fahrerin kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus.

An dem Einsatzfahrzeug entstand Sachschaden im fünfstelligen, an dem Pkw im vierstelligen Eurobereich. Zur Unfallaufnahme war der komplette Einmündungsbereich gesperrt. Auch die Feuerwehr war im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe abzustreuen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell