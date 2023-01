Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf: Einbrecher stehlen Laptops aus Geschäft

Homberg (ots)

Frielendorf

Einbruch in Geschäft Tatzeit: 30.01.2023, 00:30 Uhr bis 01:30 Uhr In die Geschäftsräume einer Firma im "Hollerbach" brachen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht ein. Sie stahlen mehrere Laptops. Die Täter fuhren mit einem Pkw auf das Firmengelände und begaben sich auf die Rückseite des Gebäudes, wo sie die Scheibe einer Terrassentür einschlugen. Anschließend betraten sie die Firmenräume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen stahlen sie mindestens fünf Laptops der Marke Apple. Zudem wurden von einem Firmenfahrzeug auf dem Parkplatz das vordere und hintere amtliche Kennzeichen HR-EA 276 entwendet und am eigenen Fluchtfahrzeug angebracht. Abschließend flüchteten die Täter in dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der Wert der Beute und der angerichtete Sachschaden stehen zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

