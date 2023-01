Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar-Züschen: Zwei Fensterscheiben mit Soft-Air-Waffe beschossen

Homberg (ots)

Fritzlar-Züschen

Sachbeschädigungen an Fenstern Tatzeit: 28.01.2023, 22:00 Uhr bis 22:30 Uhr Vermutlich mit einer Soft-Air-Waffe beschossen unbekannte Täter am Samstagabend Fensterscheiben an zwei Häusern in Züschen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1.200,- Euro. In der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr beschossen die Täter ein Wohnzimmerfenster im Alten Weg. Der Schaden beträgt hier 400,- Euro. Um 22:30 Uhr beschossen die Täter eine Oberlichtscheibe eines Wintergartens im Brückengarten. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von 800,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

