Polizei Homberg

POL-HR: Schwarzenborn: Brand in Wohnhaus - eine Person verletzt

Homberg (ots)

Schwarzenborn

Brand in Wohnhaus Brandzeit: 29.01.2023, 11:30 Uhr Sachschaden in Höhe von 50.000,- Euro entstanden am Samstagvormittag, bei dem Brand in einem Wohnhaus im Friedhofsweg. Ein Hausbewohner wurde hierbei durch Rauchgase verletzt. Der Hausbewohner, ein 69-Jähriger, befand sich im Wohnhaus, als er plötzlich Rauch wahrnahm. Auf der Suche nach der Rauchquelle begab er sich in Richtung des zweiten Obergeschosses, als er von dort starken Rauch und Flammen wahrnahm. Daraufhin flüchtete er umgehend aus dem Wohnhaus. Er erlitt durch den Brand eine Rauchgasvergiftung und begab sich in ein Krankenhaus. Der Brand wurde später von der alarmierten Feuerwehr gelöscht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell