Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar-Wehren: Zigarettenautomat aufgebrochen

Homberg (ots)

Fritzlar-Wehren

Aufbruch eines Zigarettenautomaten Tatzeit: 27.01.2023, 21:00 Uhr bis 28.01.2023, 09:43 Uhr In der Zeit von Freitagabend bis Samstagvormittag brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Bachstraße auf und entwendeten Bargeld und Zigaretten. Die Täter begaben sich zu dem Automaten und brachen diesen gewaltsam auf. Aus dem Automaten entnahmen sie einen nicht bekannten Bargeldbetrag und eine unbekannte Anzahl an Zigarettenpackungen. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

