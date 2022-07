Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Brand in Mehrparteienhaus - Kind erliegt seinen Verletzungen

Hameln (ots)

Bei einem Wohnungsbrand in Hameln ist ein Kind ums Leben gekommen. Der Brand war aus bisher unbekannter Ursache am Samstagmittag (23.07.2022), gegen 12.10 Uhr, in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Pyrmonter Straße ausgebrochen.

Die sieben Bewohner (27, 23, 6, 4, 3, knapp 2 und knapp 1 Jahr alt) mussten von der Feuerwehr aus der brennenden Wohnung gerettet werden. Sie wurden schwerstverletzt mit u.a. fünf Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen. Ein Kind erlag später seinen Verletzungen.

Zur Brandursache und Alter des verstorbenen Kindes, können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Ermittlungen zur Brandursache werden Anfang kommender Woche aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell