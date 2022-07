Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sicherheitsberichte in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden übergeben

Hameln-Pyrmont / Holzminden (ots)

Womit hat sich die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden im Jahr 2021 beschäftigt? Welche Herausforderungen und welche Neuerungen gab es?

Auch in diesem Jahr gewährt die Polizeidirektion Göttingen mit dem Sicherheitsbericht 2021 Einblicke in die geleistete Arbeit des vergangenen Jahres. Der Sicherheitsbericht wird in der Polizeidirektion Göttingen bereits seit sechs Jahren in jeweils speziellen Versionen der Polizeiinspektionen Göttingen, Hildesheim, Nienburg/Schaumburg, Northeim und Hameln-Pyrmont/Holzminden erstellt.

Wenn Sie Interesse am Einsatz-, Kriminalitäts- und Verkehrsunfallgeschehen in der Polizeidirektion Göttingen und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden haben oder Informationen zu den Themen häusliche Gewalt, Nachwuchsgewinnung, Umstrukturierung der Verfügungseinheiten, Polizei in den sozialen Medien sowie zu den Themenbereichen Kriminalprävention und Verkehrssicherheitsarbeit in der Polizeidirektion Göttingen und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden suchen, laden wir Sie herzlich ein sich den Sicherheitsbericht 2021 in der Version der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden unter: https://fcld.ly/sb2021 herunterzuladen. "Auch in diesem Jahr beginne ich mein Vorwort im Sicherheitsbericht mit den Worten "Lassen Sie uns darüber reden!" und dieses Angebot meine ich nach wie vor ernst. Bitte verstehen Sie auch unseren diesjährigen Sicherheitsbericht als Einladung, um mit uns über unsere Arbeit ins Gespräch zu kommen. Diese Einladung geht natürlich nicht nur an die Politikerinnen und Politiker in den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Holzminden, sondern an alle Leserinnen und Leser.", erklärt Inspektionsleiter Polizeidirektor Matthias Kinzel.

Coronabedingt fand auch in diesem Jahr die Übergabe des Sicherheitsberichts durch Inspektionsleiter Polizeidirektor Matthias Kinzel an den Landrat des Landkreises Hameln-Pyrmont Herrn Adomat in einem kleinen Kreis statt. Herr Adomat erklärt: "Die hohe Aufklärungsquote, die weiterhin deutlich über dem Landesdurchschnitt liegt, belegt, dass die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden auch unter den schwierigen Bedingungen der Corona-Pandemie für Sicherheit sorgt. Mit der umfangreichen Präsenz in den sozialen Medien geht unsere Polizei mit der Zeit und bietet der Bevölkerung die Möglichkeit, sich niedrigschwellig über alle wichtigen Polizeiaktivitäten zu informieren."

Weitere Exemplare wurden bereits und werden noch an den Landrat des Landkreis Holzminden sowie an die Bürgermeister, Mitglieder des Bundes- und Landtags und die Direktoren der Amtsgerichte aus den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Holzminden übergeben.

Der Sicherheitsbericht 2021 steht online unter: https://fcld.ly/sb2021 zum Download zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden