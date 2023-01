Polizei Homberg

POL-HR: Neustadt - Unfallflucht vom 26.01.2023 - Polizei sucht älteren Opel Astra

Homberg (ots)

Neustadt - Unfallflucht in der Hindenburgstraße - Spiegelteil sichergestellt

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Stadtallendorf suchen einen eventuell schwarzen Opel Astra mit beschädigten rechten Außenspiegel. Das sichergestellte Teil der Spiegelabdeckung deutete auf ein zwischen November 2008 und Januar 2010 erstmals zugelassenen Pkw hin. Der Fahrer dieses Autos steht unter Verdacht, beim Durchfahren der Hindenburgstraße in Neustadt einen am Straßenrand vor dem Anwesen 68 a geparkten grauen Audi A 6 beschädigt zu haben. An dem Audi entstand ebenfalls am Spiegel ein Schaden. Die Verkehrsunfallflucht war wahrscheinlich am Donnerstag, 26. Januar, zwischen 18 und 19.30 Uhr. Wer hat zu dieser Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem geparkten Audi gekommen sein könnte? Wo steht weit dieser Zeit ein älterer Opel Astra H mit einer fehlenden rechten Spiegelabdeckung? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell